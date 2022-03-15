росія втратить мільярди на рекламному ринку — Finance.ua
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росія втратить мільярди на рекламному ринку

Вчора 19:27Світ
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У топ-30 найбільших рекламодавців Росії більше половини — іноземні бренди. 13 з 16 вже заявили про вихід з Росії, призупинення бізнесу. У тому числі про зняття всієї реклами.
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
«Згідно з наявними даними від російських аналітиків за минулий рік, втрати рекламного ринку складуть не менше 51 млрд рублів. І це лише серед найбільших рекламодавців», — йдеться у повідомленні центру.
Серед компаній, які долучились до цього мінусу: Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Volkswagen, L’oreal, Mars, McDonalds, Bayer та інші.
За матеріалами: Економічна Правда
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