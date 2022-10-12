росія втратила 60% ринку морських перевезень нафти в Європі — Finance.ua

росія втратила 60% ринку морських перевезень нафти в Європі Вчора 05:36

росія втратила три п’ятих своїх морських продажів нафти в Європі після того, як ввела війська в Україну в лютому.

Про це пише Bloomberg

За даними видання, росія практично повністю втратить цей ринок за вісім тижнів, а останні санкції сильно ускладнять перенаправлення потоків в інші країни.

За чотири тижні по 7 жовтня поставки нафти в Європу становили в середньому 630 000 барелів на день, що менше, ніж 1,62 мільйона до вторгнення.

Танкери, що перевозять російську нафту, тепер змушені витрачати в 10 разів більше часу на доставку кожного вантажу в Індію, ніж раніше на доставку вантажу в Польщу.

Минулого тижня Рада Європейського Союзу затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій.

Також ЄС затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і 7 юридичних осіб у зв’язку з російською агресією проти України.

Економічна Правда За матеріалами:

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