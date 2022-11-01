росія втрачає гроші через ціни на газ у Європі — єврокомісар Сімсон — Finance.ua

росія втрачає гроші через ціни на газ у Європі — єврокомісар Сімсон Вчора 17:32

Ціни на газ в Європі стабільно знижуються з серпня, що є хорошою тенденцією для європейців і означає зменшення доходів для росії.

Про це сказала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю

«Ми бачимо, що кроки, які ми вже зробили для подолання кризи — наприклад скорочення попиту на газ на 15% і заповнення сховищ більш ніж на 90% — спрацьовують, а ціни на газ стабільно знижуються з серпня. Це не тільки хороша новина для наших споживачів, але це також означає зменшення доходів для росії», — сказала вона.

Сімсон повідомила, що Європейська комісія дійсно запропонувала ряд заходів для боротьби з невиправдано високими цінами на енергоносії, включаючи ціну на газ, яка все ще є об’єктом маніпуляцій з боку росії.

Наступна зустріч ЄК з цього питання відбудеться в кінці листопада.

«Серед інших інструментів, Єврокомісія готова розробити динамічне обмеження ціни на газ для віртуальної торгової точки TTF, якщо отримає відповідний мандат з боку Ради ЄС. Наступна зустріч міністрів енергетики відбудеться 24 листопада», — пояснила вона.

В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів. Вже у вересні вартість жовтневого ф’ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.

УНІАН За матеріалами:

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