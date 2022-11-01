росія втрачає гроші через ціни на газ у Європі — єврокомісар Сімсон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія втрачає гроші через ціни на газ у Європі — єврокомісар Сімсон

301
Ціни на газ в Європі стабільно знижуються з серпня, що є хорошою тенденцією для європейців і означає зменшення доходів для росії.
Про це сказала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю.
«Ми бачимо, що кроки, які ми вже зробили для подолання кризи — наприклад скорочення попиту на газ на 15% і заповнення сховищ більш ніж на 90% — спрацьовують, а ціни на газ стабільно знижуються з серпня. Це не тільки хороша новина для наших споживачів, але це також означає зменшення доходів для росії», — сказала вона.
Сімсон повідомила, що Європейська комісія дійсно запропонувала ряд заходів для боротьби з невиправдано високими цінами на енергоносії, включаючи ціну на газ, яка все ще є об’єктом маніпуляцій з боку росії.
Наступна зустріч ЄК з цього питання відбудеться в кінці листопада.
«Серед інших інструментів, Єврокомісія готова розробити динамічне обмеження ціни на газ для віртуальної торгової точки TTF, якщо отримає відповідний мандат з боку Ради ЄС. Наступна зустріч міністрів енергетики відбудеться 24 листопада», — пояснила вона.
В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів. Вже у вересні вартість жовтневого ф’ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.