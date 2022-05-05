росія втрачатиме надприбутки лише при застосуванні повного енергетичного ембарго, – експерти — Finance.ua

Саме повне енергетичне ембарго могло
би стати стоп-краном для агресії рф
проти України, — переконаний Президент
Центру глобалістики Михайло Гончар.
"У структурі
доходів росії від експорту домінує
експорт нафти та продуктів її переробки.
У 2021 році, це принесло загалом $180,1 млрд.
($110,1 млрд. — сира нафта та $70 — нафтопродукти
відповідно). Експорт природного газу
забезпечив $55,5 млрд. доходів. Вугілля —
$17,6 млрд., електроенергії — трохи більше
$1 млрд. Загалом енергетичний експорт
забезпечив надходження в рф $253,2 млрд.,
що становить 54,3% усієї експортної
виручки.
Для порівняння:
металургійний експорт рф забезпечив
надходження $40,6 млрд., експорт аграрної
продукції — $37,7 млрд., експорт
високотехнологічної продукції російського
ОПК, яку успішно нищать сотнями одиниць
ЗС України, приніс рф менше, ніж експорт
вугілля — $15 млрд. Наведені цифри
підтверджують необхідність завдати
удару по енергетичному експорту рф", —
зазначив Михайло Гончар.
Газове ембарго
— найпотужніший чинник впливу на
зовнішню та внутрішню політику росії,
— вважає Ольга Бєлькова, директорка з
питань взаємодії з держорганами та
міжнародними організаціями Оператора
ГТС України.
"Із усього обсягу газу,
який видобувається в рф, найбільший
обсяг для експорту до інших країн (крім
ЄС) — близько 14 млрд куб. м скрапленого
природного газу. Тому варто не забувати
про санкції на LNG-технології, щоб російські
компанії не мали доступу до розширення
цих потужностей. Також варто унеможливити
вихід на нові ринки добрив та інших
продуктів переробки природного газу.
Адже сховища
в росії теж не бездонні, та й вже більш
ніж наполовину заповнені. І тому, якщо
не буде можливостей для продажу, вони
будуть змушені або руйнувати цю галузь
на роки, або ж сідати за стіл перемовин",
— каже вона.
На тлі останніх дій
«Газпрому», який заявив про зупинку
постачання газу до Болгарії та Польщі
у відповідь на їхню відмову дотримуватися
продиктованого кремлем механізму
платежів, питання повного енергетичного
ембарго набуває критичної ваги.