росія втрачатиме надприбутки лише при застосуванні повного енергетичного ембарго, – експерти — Finance.ua

росія втрачатиме надприбутки лише при застосуванні повного енергетичного ембарго, – експерти

Вчора 21:31 — Енергетика

Саме повне енергетичне ембарго могло би стати стоп-краном для агресії рф проти України, — переконаний Президент Центру глобалістики Михайло Гончар.

"У структурі доходів росії від експорту домінує експорт нафти та продуктів її переробки. У 2021 році, це принесло загалом $180,1 млрд. ($110,1 млрд. — сира нафта та $70 — нафтопродукти відповідно). Експорт природного газу забезпечив $55,5 млрд. доходів. Вугілля — $17,6 млрд., електроенергії — трохи більше $1 млрд. Загалом енергетичний експорт забезпечив надходження в рф $253,2 млрд., що становить 54,3% усієї експортної виручки.

Для порівняння: металургійний експорт рф забезпечив надходження $40,6 млрд., експорт аграрної продукції — $37,7 млрд., експорт високотехнологічної продукції російського ОПК, яку успішно нищать сотнями одиниць ЗС України, приніс рф менше, ніж експорт вугілля — $15 млрд. Наведені цифри підтверджують необхідність завдати удару по енергетичному експорту рф", — зазначив Михайло Гончар.

Газове ембарго — найпотужніший чинник впливу на зовнішню та внутрішню політику росії, — вважає Ольга Бєлькова, директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України.

"Із усього обсягу газу, який видобувається в рф, найбільший обсяг для експорту до інших країн (крім ЄС) — близько 14 млрд куб. м скрапленого природного газу. Тому варто не забувати про санкції на LNG-технології, щоб російські компанії не мали доступу до розширення цих потужностей. Також варто унеможливити вихід на нові ринки добрив та інших продуктів переробки природного газу.

Адже сховища в росії теж не бездонні, та й вже більш ніж наполовину заповнені. І тому, якщо не буде можливостей для продажу, вони будуть змушені або руйнувати цю галузь на роки, або ж сідати за стіл перемовин", — каже вона.

На тлі останніх дій «Газпрому», який заявив про зупинку постачання газу до Болгарії та Польщі у відповідь на їхню відмову дотримуватися продиктованого кремлем механізму платежів, питання повного енергетичного ембарго набуває критичної ваги.

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