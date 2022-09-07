росія втрачатиме $6,6 мільярдів щороку в разі зупинки газопостачання до ЄС – Bloomberg — Finance.ua
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росія втрачатиме $6,6 мільярдів щороку в разі зупинки газопостачання до ЄС – Bloomberg

Енергетика
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росія втрачатиме $6,6 мільярдів щороку в разі зупинки газопостачання до ЄС – Bloomberg
росія втрачатиме $6,6 мільярдів щороку в разі зупинки газопостачання до ЄС – Bloomberg
Припинення газопостачання в Європу може коштувати російському бюджету 6,6 мільярда доларів на рік у вигляді втрачених податкових надходжень.
Про це з посиланням на таємний звіт уряду рф повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що документ, який було надано 30 серпня на розгляд російського уряду, «змальовує набагато жахливішу картину, ніж зазвичай роблять чиновники у своїх оптимістичних публічних заявах».
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Згідно зі звітом, повне припинення поставок газу в Європу, головний експортний ринок росії, може вартувати російському бюджету до 400 мільярдів рублів ( 6,6 млрд дол. в еквіваленті) на рік у вигляді втрачених податкових надходжень.
Повністю компенсувати втрату обсягів продажу новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.
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Автори звіту додають, що через запроваджені Заходом санкції російські виробники металопродукції втрачатимуть близько 5,7 млрд дол. на рік через вплив західних санкцій.
Значних збитків зазнають і нафтовидобувна та нафтопереробна галузі рф після того, як західні санкції щодо російської сирої нафти та нафтопродукції набудуть чинності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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