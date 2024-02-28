росія встановила чотиримісячний рекорд з експорту нафти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія встановила чотиримісячний рекорд з експорту нафти

83
росія встановила чотиримісячний рекорд з експорту нафти
росія встановила чотиримісячний рекорд з експорту нафти
Загальний експорт російської нафти зріс до найвищого рівня майже за чотири місяці. Про це повідомляє Bloomberg.
Щотижневий обсяг постачань російської нафти за сім днів до 22 лютого зріс на 365 тисяч барелів на день — до 3,5 млн. Це на 215 тисяч барелів у день вище від цільового показника. Такий зріст дозволив компенсувати труднощі з постачанням російської нафти марки «Сокіл».
Останні виникли через те, що індійські нафтопереробники почали побоюватися американських санкцій та змушені були переглянути свої плани через зростання вартості перевезень, зазначає видання.
Зараз щонайменше 14 вантажів з нафтою «Сокіл» перебувають на суднах, їх загальний об'єм складає близько 10 мільйонів барелів, пише ЗМІ. Як повідомлялось раніше, лише кілька таких вантажів цього місяця доставили до Індії.
Минулого року Індія посіла перше місце з морського імпорту російської нафти. За оцінками експертів, з січня по травень 2023-го росіяни збільшили постачання нафти до Індії до 37 млн тонн — це приблизно в 11 разів більше, ніж за той же період позаминулого року (за весь 2022 рік Індія імпортувала 33,4 млн т російської нафти).
У лютому стало відомо, що росіяни отримали «безпрецедентний» дохід від експорту нафти. При цьому індійські нафтопродукти, вироблені з російської нафти, активно закупають у тому числі США.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.