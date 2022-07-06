росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі, — Reuters — Finance.ua

росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі, — Reuters Вчора 16:33

Підтримувані росією сепаратисти захопили два іноземних судна в портовому місті Маріуполь і заявили, що вони тепер є «державною власністю». Ці судна прибули в порт ще до початку війни для завантаження українського металу.

«Самопроголошена Донецька Народна Республіка через Міністерство закордонних справ сповістила дві судноплавні компанії про те, що їхні судна зазнали „насильницького заволодіння рухомим майном з примусовим зверненням у державну власність“ без будь-якої компенсації власникам, згідно з двома окремими листами», — пише видання.

Компанія Smarta Shipping, зареєстрована в Ліберії, власник суховантажу Smarta під прапором Ліберії, одного з двох захоплених суден, заявила, що була проінформована про арешт по електронній пошті 30 Червня, назвавши його незаконним і таким, що «суперечить всім нормам міжнародного права».

«Таке насильницьке привласнення порушує основні права людини в тому, що стосується прав власності», — йдеться в заяві компанії.

Як відомо, з Маріуполя було вивезено вже мінімум три кораблі з металом в Ростов. Власник вкраденої продукції, компанія «Метінвест», звернулася в офіс генерального прокурора з проханням відкрити кримінальну справу за фактом грабежу.

Також компанія закликала всіх своїх міжнародних партнерів і операторів морських портів утриматися від покупки краденої продукції, а замість цього відразу повідомляти про спроби продажу.

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