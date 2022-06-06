росія ухвалила рішення стосовно Airbus і Boeing — Finance.ua

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росія ухвалила рішення стосовно Airbus і Boeing

Вчора 23:27Фондовий ринок
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росія ухвалила рішення стосовно Airbus і Boeingросія ухвалила рішення стосовно Airbus і Boeing
Комітет з безпеки польотів Союзу авіавиробників росії придкмав, як позбутися викрадених у Євросоюзу літаків. росіяни захотіли скоротити кількість лайнерів Airbus та Boeing у країні, пишуть російські ЗМІ.
На спільному засіданні експертної ради з авіапрому при комітеті Держдуми з промисловості та комітету з авіапрому Союзу машинобудівників росії було запропоновано законодавчо закріпити обмеження кількості експлуатованих закордонних літаків у російській цивільній авіації.
На думку фахівців, подібний крок дозволив би російській вітчизняній авіагалузі мінімізувати ризики, пов’язані з «деструктивними діями» іноземних виробників, які обмежують постачання запчастин, доступ до авіаційних тренажерів та технічної документації.
При цьому наголошується, що парки більшості авіаперевізників рф наразі складаються здебільшого з іноземних повітряних суден. Так, компанії «Перемога», S7, «Уральські авіалінії», Utair, Nordwind, Azur Air експлуатують виключно закордонні лайнери.
Нагадаємо, росія відмовилась повертати літаки лізингодавцям після рішення ЄС повністю заборонити постачання літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до рф. Загальна сума викрадених бортів складає більше ніж 20 млрд доларів.
За матеріалами: Главком
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