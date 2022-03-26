росія спеціально зриває посівну в Україні: Зеленський попередив світ про дефіцит їжі — Finance.ua
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росія спеціально зриває посівну в Україні: Зеленський попередив світ про дефіцит їжі

Вчора 13:32Казна та Політика
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росія спеціально зриває посівну в Україні: Зеленський попередив світ про дефіцит їжі
Україна через війну обмежила експорт зерна, а російські військові цілеспрямовано зривають посівну. Самій Україні вистачить, але така ситуація загрожує браком їжі в інших країнах.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на 20-му Дохійському форумі. Його звернення транслювалось в ефірі всеукраїнського телемарафону.
«Справжні проблеми попереду. Україна — один із найважливіших експортерів продовольства. Це пшениця, олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої країни. Це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох країн у різних регіонах світу... Ми всі разом маємо не допустити дефіциту їжі у світі через цю війну. Санкційна політика, всі обмеження вводяться лише заради одного — щоб росія почала шукати миру», — зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що світові ринки продовольства ще не прийшли в норму після пандемії, що призвела до цінових шоків. Застрахуватись від наслідків продовольчої кризи неможливо.
«Неможливо застрахуватися, якщо їжі бракуватиме фізично. Російські війська руйнують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси пального, які необхідні для посівної. Вони заблокували наші морські порти... Нашій країні вистачить продовольства, але відсутність експорту з України вдарить з багатьох народах в ісламському світі, у Латинській Америці та інших частинах планети», — заявив президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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