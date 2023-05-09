росія сама "вдарила" по власному енергосектору - FT — Finance.ua
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росія сама "вдарила" по власному енергосектору - FT

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Встановлена країнами Великої сімки «стеля цін» на російську нафту змусила РФ підвищити податковий тягар на виробників, завдавши нового удару по енергосектору, вже ослабленого санкціями Заходу.﻿ Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.
Аналіз податкових змін, проведений членом коаліції на чолі з G7 показав, що цей крок, ймовірно, матиме зворотний ефект, оскільки пожертвує здатністю галузі інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб закрити прогалину в державних фінансах.
«Це, безумовно, руйнівно для їхньої промисловості», — заявив представник коаліції в коментарі виданню.
Таким чином у російських нафтових виробників забирають доходи, які можна було б використати для інвестування в обладнання, розвідку та існуючі родовища.
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У квітні Кремль змінив російський метод оподаткування нафтових компаній, встановивши збори на основі міжнародної базової ціни на нафту марки Brent мінус фіксована знижка, а не на основі ціни Urals, основної експортної нафти країни, яка торгується за нижчою ціною в останні місяці.
москва мала на меті отримати до 600 млрд руб. (8 млрд дол) додаткових доходів і закрити діру в доходах від експорту нафти, спричинену західними санкціями.
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У першому кварталі російські податкові надходження від нафти і газу впали на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, включаючи 85-відсоткове падіння в річному обчисленні в березні на нафтопродукти.
«Зміна податку, яку вони вносять, є очевидним доказом того, що їхні доходи значно страждають», — сказав чиновник G7.
Оподаткування продажів нафти на основі знижки до цін Brent, а не ціни Urals означає визнання москвою того, що російська нафта продаватиметься зі знижкою до світових ринків у найближчому майбутньому.
За словами представника G7, для Кремля це означає «корінну зміну»: навіть якби планувалося отримати більший дохід від продажу російської нафти в короткостроковій перспективі, це була податкова система, яка вважалася б дуже несприятливою для уряду.
Аналіз члена коаліції показав, що за гіпотетичного сценарію, за яким російська нафта оподатковувалась на основі цін Brent мінус фіксована знижка, а не Urals перед війною в Україні, щомісячні доходи Кремля від нафти були б на 5−6 млрд дол нижчими.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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