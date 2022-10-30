росія призупиняє участь у зерновій угоді — Finance.ua

росія призупиняє участь у зерновій угоді Вчора 11:10 — Казна та Політика

рф призупиняє свою участь в зерновій угоді після вибухів в севастопольському порту, де знаходились кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна.

Про це повідомили в Міноборони рф, передає ТАСС.

У повідомлення йдеться, що внаслідок атаки на кораблі Чорноморського флоту і цивільні судна, які залучені у гарантуванні безпеки зернового коридору, російська сторона призупиняє участь в реалізації угод з вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів.

Раніше в Міноборони рф повідомили про удар по кораблях Чорноморського флоту і цивільним судах, використавши дев’ять безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів. Усі безпілотники нібито були знищені.

Нагадаємо:

Міністерство оборони держави-терориста заявило , що військові ВМС Британії підірвали газопровід «Північний потік-1» і «Північний потік-2» минулого місяця.

Економічна Правда За матеріалами:

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