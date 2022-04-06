росія просить чіпи у Китаю через їх брак для карток своєї платіжної системи Мир — Finance.ua
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росія просить чіпи у Китаю через їх брак для карток своєї платіжної системи Мир

Вчора 23:26Фінтех і Картки
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росія просить чіпи у Китаю через їх брак для карток своєї платіжної системи Мирросія просить чіпи у Китаю через їх брак для карток своєї платіжної системи Мир
росія звертається до виробників мікрочіпів у Китаї для карток своєї платіжної системи Мир, щоб обійти західні санкції.
Про це заявив керівник місцевої Національної системи платіжних карток (НСПК) Олег Тишаков, повідомляє Reuters.
Зазначається, що західні санкції, введені проти рф у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну, відрізали москву від світової фінансової системи та майже половини її золотовалютних резервів у розмірі 640 млрд доларів.
«Ми шукаємо нових постачальників мікрочіпів і знайшли пару в Китаї, процес сертифікації продовжується», — заявив Тишаков.
За його словами, росія стикається з нестачею мікрочіпів, оскільки азіатські виробники призупиняють виробництво через пандемію коронавірусу, тоді як європейські постачальники припинили співпрацю з москвою через санкції.
Згідно з підрахунками Reuters, заснованими на даних системи, з кінця 2021 року по березень 2022 року НСПК випустила понад 2 млн карток Мир, а загальна кількість карток в обігу зараз становить 116 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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