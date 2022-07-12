росія продовжує отримувати великий прибуток від експорту нафти, — Bloomberg — Finance.ua

росія продовжує отримувати великий прибуток від експорту нафти, — Bloomberg Вчора 10:45 — Енергетика

росія продовжує отримувати великий прибуток від експорту нафти, — Bloomberg

росія все ще отримує великий прибуток від продажу нафти, незважаючи на введені Заходом санкції.

Про це повідомляє Bloomberg

«Підвищення в липні ставки експортного мита на сиру нафту, що поставляється з росії, допомогло кремлю подолати падіння потоків в перший тиждень місяця», — зазначає видання.

За даними Bloomberg, ставки мита збільшилися на 23 відсотки в період з червня по липень. Таким чином рф з кожного проданого бареля заробляла на 1,42 долара більше, ніж місяць тому.

«Цей приріст допоміг росії уникнути падіння поставок сирої нафти на 15 відсотків за тиждень до 8 липня, а доходи впали всього на 3 млн доларів або на 2 відсотки», — додають у виданні.

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