росія "продала" Сирії краденого українського зерна на $40 мільйонів — Finance.ua

росія "продала" Сирії краденого українського зерна на $40 мільйонів

Вчора 16:13 — Світ

Зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, серед іншого вивозиться в Сирію, куди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці.

Про це пише Reuters з посиланням на відповідь українського посольства у Бейруті.

Вантажі доставлялися російським судном «Матрос Позиніч», яке пришвартовалося в головному морському порту Сирії Латакія наприкінці травня.

Дані Refinitiv показують, що «Матрос Позиніч» завантажив пшеницю в порту Севастополь в українському Криму, який росія анексувала у 2014 році, з датою відправлення 19 травня та місцем вивантаження в Сирії. Супутникові знімки від Planet Labs PBC 29 травня показали те саме судно, пришвартоване в Латакії.

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«Пшеницю крадуть із підприємства, на якому збирається пшениця з трьох областей України в одну партію, — повідомили у посольстві. — Це злочинна діяльність».

В українському посольстві додали, що вони намагалася звернутися до сирійської влади, але так і не отримали відповіді. За останні три місяці в Сирію надійшло понад 100 тис. тонн награбованої української пшениці. З міжнародними цінами на пшеницю у понад 400 доларів за тонну такий обсяг мав коштувати понад 40 мільйонів доларів.

Міністерство інформації Сирії не відповіло на звернення Reuters з проханням по коментар щодо отримання краденого українського зерна. Сирійське міністерство сільського господарства та чиновники в порту Латакії таакож не відповіли на запити про коментарі.

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