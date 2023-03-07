росія продала нафту за валюту, яку не зможе витратити — Finance.ua
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росія продала нафту за валюту, яку не зможе витратити

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На тлі масових антиросійських санкцій, індійський регулятор не дозволяє російським компаніям, які отримали оплату за російську нафту в рупіях, торгувати нею на Московській біржі та конвертувати її в рублі.
Як заявив керуючий директор з розвитку бізнесу біржі Кирило Пестов, у експортерів накопичується індійська валюта і вони не знають, що з нею робити, повідомляє The Moscow Times.
«Індійське валютне регулювання обмежує розрахунки в рупіях за межами Індії», — пояснив Пестов, зазначивши при цьому, що в Індію потекла дешева російська нафта, і за підсумками року поставки зросли в 33 рази.
Мосбіржа чекає на рішення ЦБ Індії щодо розширення інтернаціоналізації рупії. Поставки індійських товарів в росію буксують, і в результаті формується гігантський торговий дисбаланс.
Як йдеться в матеріалі, в результаті російські банки почали відмовлятися від отримання рупій. Вони не хочуть накопичення надлишків індійської валюти. Через це буксує механізм торгівлі в нацвалютах. Хоча індійський ЦБ схвалив відкриття коррахунків в рупіях російським банкам, великі угоди не проводяться. Використовувати рублі замість рупій не бажає індійська сторона.

Ситуація з російською нафтою

5 грудня 2022 року було введено стелю цін на нафту. Це означає, що сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.
З 1 лютого 2023 року путін заборонив експорт нафти за ціновою стелею.
1 березня 2023 року в Кремлі визнали, що з початку війни в Україні нафта впала в ціні в два рази.
2 березня 2023 року з’явилася інформація про те, що росія збільшує тіньовий флот для перевезення нафти.
За матеріалами:
УНІАН
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