росія пробуває продавати нафту за рублі, але ніхто не купує — Finance.ua
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росія пробуває продавати нафту за рублі, але ніхто не купує

Вчора 16:28
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Минулого тижня «Роснефть» виставила тендер на 6,5 мільйона тонн нафти з вимогою 100% передоплати в рублях. Але, за даними Reuters, досі не знайшлося охочих.
росія намагається просувати оплату енергоресурсів у рублях, але виходить погано,— заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента.
Єрмак наголосив, що цей тендер мав пропагандистську мету — оголосити вимогу про оплату нафти в рублях для ринку.

Оплата за газ у рублях

  • Раніше росія заявила, що «недружні» до неї країни повинні платити за російський газ рублями.
  • Але ЄС, а також G7 відмовилися від цього.
  • Водночас Угорщина заявила, що готова платити в рублях.
  • Після цього Єврокомісія направила країнам-членам ЄС листа про те, що оплата газу в рублях є порушенням санкцій ЄС.
Послідовна позиція демократичних країн у питаннях енергоресурсів — дуже важлива. Не має бути жодних поступок рф, зокрема у санкційній політиці,— наголосив Єрмак.
Нагадаємо, що Європа є залежною від російського газу — 40% постачання йде з країни-агресорки. Проте багато країн ЄС серйозно налаштовані на пошуки альтернативних джерел і вже над цим працюють.

Як росіяни намагаються обійти санкції. І що з цього виходить

За матеріалами: Телеканал 24
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