росія пробуває продавати нафту за рублі, але ніхто не купує — Finance.ua

росія пробуває продавати нафту за рублі, але ніхто не купує

Вчора 16:28

Минулого тижня «Роснефть» виставила тендер на 6,5 мільйона тонн нафти з вимогою 100% передоплати в рублях. Але, за даними Reuters, досі не знайшлося охочих.

росія намагається просувати оплату енергоресурсів у рублях, але виходить погано,— заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента.

Єрмак наголосив, що цей тендер мав пропагандистську мету — оголосити вимогу про оплату нафти в рублях для ринку.

Оплата за газ у рублях

Раніше росія заявила, що «недружні» до неї країни повинні платити за російський газ рублями.

Але ЄС, а також G7 відмовилися від цього.

Водночас Угорщина заявила, що готова платити в рублях.

Після цього Єврокомісія направила країнам-членам ЄС листа про те, що оплата газу в рублях є порушенням санкцій ЄС.

Послідовна позиція демократичних країн у питаннях енергоресурсів — дуже важлива. Не має бути жодних поступок рф, зокрема у санкційній політиці,— наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що Європа є залежною від російського газу — 40% постачання йде з країни-агресорки. Проте багато країн ЄС серйозно налаштовані на пошуки альтернативних джерел і вже над цим працюють.

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