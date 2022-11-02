росія передумала і повернулась до «зернової угоди»: нібито з гарантіями від України — Finance.ua

росія передумала і повернулась до «зернової угоди»: нібито з гарантіями від України Вчора 15:44 — Казна та Політика

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня середи, «як це було раніше».

Про це повідомило агентство Bloomberg News

За словами Ердогана, міністр оборони росії Сергєй Шойгу зателефонував до свого турецького колеги, щоб повідомити про початок операцій.

Невдовзі після оголошення Ердогана Міноборони рф опублікувало повідомлення, що росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.

В міністерстві заявили, що росія отримала «письмові гарантії» від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти рф.

«російська федерація вважає, що отримані гарантії наразі видаються достатніми, та відновлює реалізацію угоди — Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України („Чорноморська ініціатива“), зупинену після „теракту“ в Севастополі» — йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

«Зернова угода», могла б працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана.

Путін вже наступного дня почав натякати, що рф готова повернутися до угоди.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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