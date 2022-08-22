росія найбільший постачальник нафти до Китаю в липні — Finance.ua
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росія найбільший постачальник нафти до Китаю в липні

Енергетика
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Згідно з даними Головного митного управління Китаю імпорт нафти з росії склав 7,15 млн тонн, що на 7,6% більше, ніж рік тому.
Про це повідомляє Reuters.
Російські поставки в липні, що складають приблизно 1,68 млн барелів на добу, були нижчими за травневий рекорд — близько 2 млн барелів на добу.
Наразі Китай є найбільшим покупцем нафти в росії.
Від початку цього року імпорт нафти з росії склав 48,45 млн тонн, що на 4,4% більше, ніж у минулому році, однак він ще відстає від Саудівської Аравії, яка поставила 49,84 млн тонн.
Значні російські закупівлі витіснили конкуруючі поставки з Анголи та Бразилії, які у річному вимірі впали на 27% та на 58% відповідно.
Другою за обсягом імпорту є Саудівська Аравія, котра поставила до 6,56 млн тонн, або 1,54 млн барелів на добу.

Довідка Finance.ua:

  • імпорт російського вугілля до Китаю у липні збільшився на 14% у порівнянні з минулим роком і досяг найбільшого рівня за останні п’ять років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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