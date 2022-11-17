росія надасть білорусі кредит на імпортозаміщення — Finance.ua
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росія надасть білорусі кредит на імпортозаміщення

Світ
23
білорусь і рф підписали міжурядову угоду про виділення рб кредиту в 105 млрд російських рублів на «імпортозамінні проєкти».
Про це пише російський Інтерфакс із посиланням на пресслужбу уряду рб.
«Підписано міжурядову угоду про виділення білорусі кредиту на суму 105 млрд російських рублів на імпортозамінні проєкти. Відповідний документ підписали керівники міністерств фінансів білорусі та росії», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у рамках підписаної угоди імпортозамінні коопераційні проєкти реалізовуватимуться на території білорусі.
«Наразі обома сторонами вже підтверджено готовність до початку фінансування 12 проєктів», — резюмували в пресслужбі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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