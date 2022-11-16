росія може використати зерновий коридор для свого експорту - Finanacial Times — Finance.ua

росія може використати зерновий коридор для свого експорту - Finanacial Times Сьогодні 15:33 — Аграрний ринок

На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор може використати «зерновий коридор» для експорту російського аміаку.

Як повідомляє Finanacial Times , заради продовження роботи «зернового коридору» росії можуть дозволити експортувати свій аміак по тому ж коридору, по якому Україна зараз експортує продовольство.

Як йдеться в повідомленні, учасники переговорів впевнені, що сторони домовляться про продовження угоди до закінчення терміну її дії в суботу, 19 листопада.

22 липня Україна і росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції. Документами передбачено вивезення продукції з портів «Чорноморськ», «Одеса» і «Південний» і створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

УНІАН За матеріалами:

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