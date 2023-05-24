росія і Китай підписали нові економічні угоди — Finance.ua

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росія і Китай підписали нові економічні угоди

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росія і Китай підписали нові економічні угоди
росія і Китай підписали нові економічні угоди
Прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін під час візиту в Китай провів переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і підписав ряд економічних угод.
Як повідомляє Reuters, Мішустін є найбільш високопоставленим чиновником рф, який відвідав Китай з моменту російського вторгнення в Україну.
На зустрічі російський прем'єр заявив, що «відносини між росією і Китаєм знаходяться на безпрецедентно високому рівні», підкресливши, що це пов’язано з «посиленням турбулентності на міжнародній арені і закономірністю сенсаційного тиску з боку колективного заходу».
Підписані меморандуми включали угоду про поглиблення інвестиційного співробітництва у сфері торговельних послуг, угоду про експорт сільськогосподарської продукції до Китаю та угоду про співробітництво у сфері спорту.
Як повідомляє Reuters, згідно з даними китайської митниці, в квітні експорт Китаю в росію продовжив зростати, збільшившись на 153,1% в порівнянні з минулим роком після більш ніж подвоєння в березні. Також прогнозується, що поставки енергоносіїв з Росії в Китай в цьому році зростуть на 40%, а також обговорюються поставки технологічного обладнання в росію.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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