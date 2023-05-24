росія і Китай підписали нові економічні угоди — Finance.ua

росія і Китай підписали нові економічні угоди Сьогодні 15:15

росія і Китай підписали нові економічні угоди

Прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін під час візиту в Китай провів переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і підписав ряд економічних угод.

Як повідомляє Reuters , Мішустін є найбільш високопоставленим чиновником рф, який відвідав Китай з моменту російського вторгнення в Україну.

На зустрічі російський прем'єр заявив, що «відносини між росією і Китаєм знаходяться на безпрецедентно високому рівні», підкресливши, що це пов’язано з «посиленням турбулентності на міжнародній арені і закономірністю сенсаційного тиску з боку колективного заходу».

Підписані меморандуми включали угоду про поглиблення інвестиційного співробітництва у сфері торговельних послуг, угоду про експорт сільськогосподарської продукції до Китаю та угоду про співробітництво у сфері спорту.

Як повідомляє Reuters, згідно з даними китайської митниці, в квітні експорт Китаю в росію продовжив зростати, збільшившись на 153,1% в порівнянні з минулим роком після більш ніж подвоєння в березні. Також прогнозується, що поставки енергоносіїв з Росії в Китай в цьому році зростуть на 40%, а також обговорюються поставки технологічного обладнання в росію.

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УНІАН За матеріалами:

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