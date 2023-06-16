росія готує націоналізацію активів західних компаній у відповідь на санкції — Finance.ua

росія готує націоналізацію активів західних компаній у відповідь на санкції Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

росія готує націоналізацію активів західних компаній у відповідь на санкції

У росії планують затвердити повноваження щодо захоплення активів західних компаній і ускладнити їм вихід із країни, оскільки президент рф володимир путін шукає способи помститися за американські та європейські санкції.

Про це пише Financial Times.

Минулого тижня кремль таємно наказав ухвалити закон, що дозволяє привласнювати західні активи за символічні суми, і обговорює ще більш драконівські заходи щодо повної націоналізації груп, кажуть джерела. За словами інсайдерів, економічна команда путіна хотіла, щоб загроза націоналізації стала частиною покарання західних країн, що захопили російські активи, та водночас заохоченням тих, хто грає за кремлівськими правилами.

Конфіденційний кремлівський указ, з яким ознайомилося видання, надає російській державі пріоритетне право купувати будь-які західні активи для продажу зі «значною знижкою», щоб їх можна було продати із прибутком.

Розпорядження путіна, підписане минулого тижня, також вимагає, щоб усі приватні російські покупці західних активів повністю належали росії або перебували у процесі виключення всіх іноземних акціонерів, що ще більше ускладнює будь-яку процедуру виходу.

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Прес-секретар путіна дмитро пєсков заявив FT, що західних інвесторів та компанії в росії «більше ніж вітають», але зазначив, що інші повністю припинили виплату зарплат або просто вирішили залишити країну з величезними втратами. «Якщо компанія не виконує взяті на себе зобовʼязання, то, звичайно, вона потрапляє до категорії неблагополучних компаній», — сказав пєсков. — Ми прощаємось із цими компаніями. І що ми робитимемо з їхніми активами після цього — це наша справа".

«Я думаю, що націоналізація неминуча. Це лише питання часу, — сказало джерело, яке перебуває у процесі продажу своїх активів у росії. — Державі потрібні гроші». Бізнесмен, який сказав, що планує залишити рф перед тим, як почнеться націоналізація, вважає, що найбільше постраждають групи сировинних товарів, оскільки кремль шукає нові способи використовувати доходи від експорту для бюджету.

Він додав, що технологічні компанії постраждають менше, бо ними «важко керувати».

Оточення путіна обговорювало питання щодо націоналізації західних компаній після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року. Але досі він використовував такі повноваження лише в окремих випадках.

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