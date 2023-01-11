Rolls-Royce вперше за 118 років продав понад 6 тисяч авто за рік — Finance.ua
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Rolls-Royce вперше за 118 років продав понад 6 тисяч авто за рік

Фондовий ринок
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Rolls-Royce вперше за 118 років продав понад 6 тисяч авто за рік
Rolls-Royce вперше за 118 років продав понад 6 тисяч авто за рік
Британський виробник авто класу люкс Rolls-Royce Motor Cars вперше за свою 118-річну історію перевищив річний обсяг продажів у понад 6 000 автомобілів.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними компанії, минулого року клієнтам було доставлено 6 021 автомобіль, що на 8% більше, ніж у 2021-му році.
У Rolls-Royce також додали, що попит на всі моделі класу люкс «залишається надзвичайно високим».
Виконавчий директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос назвав 2022 рік «знаковим» для компанії, яка базується в англійському Гудвуді.
«Проте як для справжнього дому розкоші продажі не є єдиним критерієм успіху: ми не є і ніколи не будемо масовим виробником авто», — зауважив він.
Зазначається, що у 2022 році в штаб-квартирі компанії було створено понад 150 нових робочих місць, завдяки чому загальна кількість працівників підприємства досягла 2 500 осіб.

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За матеріалами:
Укрінформ
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