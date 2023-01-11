Rolls-Royce вперше за 118 років продав понад 6 тисяч авто за рік — Finance.ua

Rolls-Royce вперше за 118 років продав понад 6 тисяч авто за рік 11.01.2023, 00:16 — Фондовий ринок

Rolls-Royce вперше за 118 років продав понад 6 тисяч авто за рік

Британський виробник авто класу люкс Rolls-Royce Motor Cars вперше за свою 118-річну історію перевищив річний обсяг продажів у понад 6 000 автомобілів.

Про це повідомляє Bloomberg

За даними компанії, минулого року клієнтам було доставлено 6 021 автомобіль, що на 8% більше, ніж у 2021-му році.

У Rolls-Royce також додали, що попит на всі моделі класу люкс «залишається надзвичайно високим».

Виконавчий директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос назвав 2022 рік «знаковим» для компанії, яка базується в англійському Гудвуді.

«Проте як для справжнього дому розкоші продажі не є єдиним критерієм успіху: ми не є і ніколи не будемо масовим виробником авто», — зауважив він.

Зазначається, що у 2022 році в штаб-квартирі компанії було створено понад 150 нових робочих місць, завдяки чому загальна кількість працівників підприємства досягла 2 500 осіб.

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