Родини переселенців можуть отримати до 150 тис. грн на власну справу — Finance.ua

Родини переселенців можуть отримати до 150 тис. грн на власну справу Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Родини переселенців можуть отримати до 150 тис. грн на власну справу

Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка» оголосила грантову програму на створення або відновлення бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Хто саме може взяти участь

Батьки родин з неповнолітніми дітьми з-поміж ВПО, які відповідають двом критеріям:

Проживають чи зареєстровані в одній з областей: Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській чи Чернівецькій. Мають чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність. Або якщо ВПО готові відкрити його протягом найближчого місяця.

Так, родини зможуть отримати до 150 тис. грн. Організатори планують підтримати не менше сотні підприємницьких проєктів. Сумарний бюджет конкурсу — 10 млн гривень.

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У межах програми учасники отримають триденне офлайн-навчання від профільних фахівців, а також консультації експертів та менторський супровід у розробці й реалізації бізнес-плану.

Подати заявку на отримання гранту можна за на отримання гранту можна за посиланням

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