Роботу «зернового коридору» буде продовжено після 22 листопада – Кубраков — Finance.ua

Роботу «зернового коридору» буде продовжено після 22 листопада – Кубраков Вчора 11:32 — Казна та Політика

Роботу «зернового коридору» буде продовжено після 22 листопада – Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час зустрічі з міністром оборони Туреччини запевнив, що «зернову ініціативу» буде продовжену після 22 листопада.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

«Сторони-учасники „Ініціативи“ — ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота „зернового коридору“ буде продовжена після 22 листопада», — зазначив міністр.

З моменту старту вже експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду.

Додамо, що Олександр Кубраков був підписантом ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний», термін дії якої розрахований до 22 листопада 2022 року.

Нагадаємо: 16 жовтня з портів «Одеса» та «Південний» було відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції.

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Економічна Правда За матеріалами:

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