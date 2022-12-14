Роботодавцям пропонують збільшити розмір компенсації за працевлаштування ВПО — Finance.ua

Роботодавцям пропонують збільшити розмір компенсації за працевлаштування ВПО Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Роботодавцям пропонують збільшити розмір компенсації за працевлаштування ВПО

Враховуючи зростання чисельності ВПО та продовження воєнного стану, а також відсутність коштів у Держбюджеті на 2023 рік на реалізацію відповідної програми, виникла необхідність внести зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

З огляду на це розроблено проєкт Постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні».

Його оприлюднила для обговорення СПО профспілок.

Проєктом пропонується:

внести зміни до Порядку в частині розширення джерел фінансування програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду (в межах фінансових можливостей) та інших джерел, не заборонених законодавством;

відсутність коштів, передбачених на фінансування вищезазначеної програми в резервному фонді державного бюджету та в бюджеті Фонду, вважати підставою для відмови у наданні роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО;

збільшити розмір компенсації, виходячи з нового розміру мінімальної заробітної плати — 6700 гривень. Наразі компенсація витрат надається у розмірі 6500 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Довідка Finance.ua:

у Києві від початку 2022 року на обліку служби зайнятості перебували понад 5,1 тис. безробітних зі статусом внутрішньо переміщеної особи;

як раніше повідомили у Мінекономіки, фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 мільйона осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тисяч безробітних;



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.