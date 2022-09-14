Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування деяких категорій безробітних — Finance.ua
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Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування деяких категорій безробітних

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Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування деяких категорій безробітних
Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування деяких категорій безробітних
В рамках урядової програми «єРобота» майже 11 тисяч українців подали заявки на отримання грантової допомоги від держави для відкриття чи розширення бізнесу, 1115 заявок вже задоволені.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна, пише пресслужба КМУ.
«Урядова програма „єРобота“ триває, нові заявки на отримання грантів надходять від підприємців на портал Дія щодня, і на сьогодні їх вже майже 11 тисяч. Загалом переможці різних грантових програм запросили трохи більше 700 млн грн. Нагадаю, що Уряд передбачив на цей проект 40 млрд грн, тому закликаємо підприємців і всіх, хто мріє розпочати власну справу, звертатись за грантовою допомогою від держави. Ми прагнемо зробити максимум, щоби кожен працездатний українець мав усі умови, аби стати воїном на економічному фронті і таким чином наблизити нашу країну до перемоги над ворогом», — розповіла Тетяна Бережна.
Що це дає? Програма «єРобота» спрямована як на активізацію підприємництва, так і на стимулювання створення робочих місць отримувачами грантів. За рахунок реалізації цієї програми Уряд має на меті створити 300 тисяч робочих місць.
Окрім того, Уряд підготував й інші рішення, що дозволять покращити ситуацію на ринку праці. Зокрема, найближчим часом Верховна Рада має розглянути урядовий законопроект щодо реформування служби зайнятості та сприяння зайнятості населення, у тому числі молоді, і впровадження нових активних програм на ринку праці (реєстраційний № 6067). Профільний парламентський комітет вже рекомендував прийняти законопроєкт в другому читанні.
Відповідно до документу, роботодавець отримуватиме компенсацію ЄСВ або частини заробітної плати з Фонду по безробіттю, якщо працевлаштує:
  • молодь, зокрема, на перше робоче місце;
  • учасників бойових дій;
  • одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю;
  • осіб за 5 років до досягнення пенсійного віку;
  • осіб з інвалідністю;
  • довготривалих безробітних та інші вразливі категорії громад.
«Така урядова ініціатива ще більше допоможе активізувати ринок праці в Україні, підвищити податкові надходження та буде важливим кроком на шляху до подолання безробіття», — наголосила заступник міністра економіки.
Нагадаємо, проект «єРобота» включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримку ІТ-стартапів та старт в ІТ-сфері.
Наразі прийом заявок на всі напрямки програми «єРобота» триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.
За матеріалами:
Finance.ua
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