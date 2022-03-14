Роботодавці можуть підписувати термінові трудові договори на період воєнного стану — Finance.ua

В Мінекономіки заявили, що роботодавці можуть підписувати термінові трудові договори на період воєнного стану.
Міністерство економіки вважає, що роботодавці можуть підписувати з новими працівниками термінові трудові договори на період дії воєнного стану або період заміщення тимчасово відсутнього працівника.
Про це йдетьсяу у повідомленні відомства.
Причинами підписання таких договорів може бути фактична відсутність працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простоях, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома.