Роботодавці можуть підписувати термінові трудові договори на період воєнного стану — Finance.ua

Роботодавці можуть підписувати термінові трудові договори на період воєнного стану

Вчора 17:21 — Особисті фінанси

В Мінекономіки заявили, що роботодавці можуть підписувати термінові трудові договори на період воєнного стану.

Міністерство економіки вважає, що роботодавці можуть підписувати з новими працівниками термінові трудові договори на період дії воєнного стану або період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Про це йдетьсяу у повідомленні відомства.

Причинами підписання таких договорів може бути фактична відсутність працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простоях, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома.

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