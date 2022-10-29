Робота в Європі для українців: працевлаштування в Польщі, Франції, Італії, Британії та Німеччині — Finance.ua
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Робота в Європі для українців: працевлаштування в Польщі, Франції, Італії, Британії та Німеччині

Особисті фінанси
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Робота в Європі для українців: працевлаштування в Польщі, Франції, Італії, Британії та Німеччині
Робота в Європі для українців: працевлаштування в Польщі, Франції, Італії, Британії та Німеччині
Країни Європи надали українцям доступ до власних ринків праці. Маючи тимчасовий захист кожен біженець може знайти собі роботу для забезпечення власних потреб. Про особливості пошуку роботи в країнах Європи читайте далі.

Робота в Польщі

Польща першою зустріла біженців з України. Працювати тут може кожен, хто отримав номер PESEL. Для українців, які прибули після початку повномасштабного вторгнення оформлювати дозвіл на роботу не потрібно. Ви одразу можете підписати з роботодавцем трудовий договір.
Мінімальна заробітна плата в країні 3000 злотих (близько 800 євро), її можна отримувати як готівкою, так і на карту.
Для зручного пошуку роботи українцям в Польщі створили окремий портал. Також працевлаштуватись в країні допоможе місцевий центр зайнятості.

Робота у Франції

За розміром ринок праці Франції посідає 2 місце в Європі та 7 у світі. В країні працюють промислові підприємства. Також досить розвиненими є сфери моди, туризму та ІТ. В державі наразі гарний період для пошуку роботи. Корпорації поступово відновлюють свою діяльність після епідемії коронавірусу і збільшують штат працівників. Саме тому щодня з’являється багато нових вакансій.
Мінімальна заробітна плата у Франції, після вирахування податків, становить близько 1300 євро. Середня зарплата в країні — 2200 євро. Податки списують з Вашої заробітної плати автоматично.
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Офіційно влаштовані працівники у Франції гарантовано мають стабільний дохід та відповідні соціальні гарантії — медичне страхування, професійне навчання, компенсацію транспорту тощо.
Трудові відносини між роботодавцем та працівником можна оформити двома видами контрактів — строковий та безстроковий.
Для пошуку роботи радимо звернутись у місцевий центр зайнятості Pole Emploi. Тут Ви зможете отримати консультацію, щодо працевлаштування та особливостей ринку праці країни. В центрі Вам запропонують роботу, яка не потребує спеціального досвіду чи кваліфікації: продавець-консультант, різнороб, мерчендайзер тощо.
Самостійно роботу можна шукати на ресурсах: Indeed, Monster та Meteojob.

Умови працевлаштування в Італії

Для працевлаштування в Італії, як і в інших країнах ЄС необхідно отримати статус тимчасового захисту.
Країна найбільше потребує фахівців:
• на сезонну роботу — збирання врожаю;
• працівників готельно-ресторанної сфери;
• соціальних робітників — догляд за літніми людьми, няні;
• медичних працівників;
• інженерів.
Середня заробітна плата в країні близько 2400 євро. В Італії немає мінімальної заробітної плати. Розмір оплати праці в окремих регіонах визначається за погодженням з місцевими профспілками CCNL.
Шукати роботу можна через Центр зайнятості (CPI) або приватні компанії з рекрутингу (APL). У центрах зайнятості кандидатам допомагають скласти резюме, знайти стажування та розпочати свій бізнес.

Робота у Великій Британії

До переваг працевлаштування у Великій Британії можна віднести:
• спрощену систему оформлення тимчасового захисту;
• державна мова — англійська, нею володіє більший відсоток українців, чим наприклад французькою чи італійською;
• період економічної відбудови після пандемії — підприємства відновлюють свою роботу, з’являються нові робочі місця;
• потреба у висококваліфікованій робочій силі.
Найгостріше ринок праці країни потребує фахівців у сфері медицини, державного сектору, будівництва, а також інженерів та педагогів.
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Середня заробітна плата становить 2000 фунтів на місяць (близько 2200 євро). Податки вираховуються автоматично керівником підприємства з вашої оплати.
Українці, які шукають роботу в юридичній, медичній або освітній сфері повинні будуть пройти оцінку власної кваліфікації та підтвердити свою компетентність.
Пошук роботи рекомендуємо розпочати з офіційного сайту Уряду Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.
Також Дія.Бізнес склали список сайтів та ресурсів для пошуку роботи у Великій Британії. Якщо не вдасться знайти роботу самостійно можна звернутись до агенцій, які допомагають із пошуком роботи в країні.

Умови працевлаштування в Німеччині

Українці активно працевлаштовуються у Німеччині. До затребуваних професій відносяться: лікарі, інженери, соціальні працівники та IT-розробники.
Рівень заробітної плати тут зазначається у сумі доходу за рік без вирахування податків. Середня заробітна плата в країні близько 4000 євро, однак ставка податку становить від 14% до 45%. Податкову декларацію кожен заповнює самостійно.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
visitukraine.today
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