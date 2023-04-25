Робота ChatGPT може коштувати OpenAI до $700 000 на день — Finance.ua

Робота ChatGPT може коштувати OpenAI до $700 000 на день Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

Робота ChatGPT може коштувати OpenAI до $700 000 на день

Робота ChatGPT може коштувати компанії OpenAI до $700 000 на день через дорогі сервери.

Про це повідомляє Business Insider

Використання ChatGPT для написання супровідних листів, створення планів уроків і наповнення вашого профілю знайомств може коштувати OpenAI до $700 000 на день через дорогу технологічну інфраструктуру, на якій працює штучний інтелект, розповів The Information Ділан Пател, головний аналітик дослідницької фірми SemiAnalysis.

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Більш того, за словами Патела, вартість може бути й більшою, оскільки початкова оцінка стосувалася моделі GPT-3, а остання модель компанії GPT-4 ще дорожча в експлуатації. Це тому, що ChatGPT потребує величезної обчислювальної потужності для розрахунку відповідей на основі підказок користувача.

За інформацією видання, корпорація Microsoft ще з 2019 року таємно працює над створенням ШІ-чіпу під назвою Athena, щоб зменшити вартість.

ChatGPT вже став вірусним після запуску та охопив понад 100 мільйонів користувачів менш ніж за два місяці. Його можна використовувати для виконання великої кількості основних щоденних завдань, які можуть заощадити ваш час і гроші.

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