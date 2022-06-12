Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо — Finance.ua
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Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо

Вчора 19:04Особисті фінанси
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Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливоРобочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо
На період дії воєнного стану українці можуть працювати до 12 годин на день. За яких умов.
Про це повідомили в Управлінні Держпраці у Полтавській області.

Наприклад

До війни підприємство працювало безперервно (3-змінний графік роботи). Зараз є потреба працювати в одну зміну (лише вдень), але при цьому робоча зміна буде не 8, а 12 годин. Яким чином можна встановити 12-годинний робочий день?

Що каже Управління Держпраці

Такий режим встановити можливо, але для цього необхідно запровадити підсумований облік робочого часу, що обов’язково потрібно погодити із профспілкою.
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В окремих виробництвах, де не може бути додержана встановлена щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної клькості робочих годин.
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В умовах воєнного стану не застосовується попередження працівників про зміну істотних умов праці (режиму роботи) за два місяці, запровадження підсумованого обліку робочого часу може оформлюватися розпорядчим документом роботодавця, але при цьому необхідна згода первинної профспілкової організації.
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За матеріалами: Finance.ua
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