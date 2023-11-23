Роберт Кійосакі назвав найкращий захист від гіперінфляції — Finance.ua

Роберт Кійосакі назвав найкращий захист від гіперінфляції Сьогодні 04:19 — Криптовалюта

Роберт Кійосакі назвав найкращий захист від гіперінфляції

Інвестор і автор відомої книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі піддав критиці американський уряд. Водночас підприємець закликав купувати Bitcoin, дорогоцінні метали та зброю, а також вивчити тему гіперінфляції.

19 листопада 2023 року Кійосакі опублікував пост у соцмережі X (раніше Twitter), де згадав про фінансову кризу в Німеччині в 1921—1923 роках. Німецька гіперінфляція вилилася в ситуацію, за якої ціни зростали вдвічі за 3 дні, а протягом місяця — у тисячу разів.

За словами підприємця, йому хочеться вірити, що уряд не допустить аналогічного розвитку подій у США. При цьому керівництву країни не вистачає кваліфікації, вважає Кійосакі.

«Лідери нашого уряду є найбільш некомпетентними на світі. Вивчіть гіперінфляцію в Німеччині та Зімбабве і підготуйтеся. Їжа завжди буде цінною, як і зброя, золото, срібло. І все ж я вважаю, що Bitcoin — ваш найкращий захист, оскільки Bitcoin — це народні гроші, а отже, люди контролюють його цінність, а не наші лідери», — заявив Кійосакі.

Підприємець неодноразово закликав інвестувати кошти в Bitcoin. Роберт Кійосакі також передрік зростання курсу Bitcoin до $135 000.

У жовтні бізнесмен різко висловився на адресу людей, які вкладають гроші в акції та облігації у співвідношенні 60/40. Він назвав їх «кораблем дурнів» і заявив, що такі інвестори виявляться головними невдахами у 2024 році.

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