Роберт Кійосакі назвав найкращий захист від гіперінфляції — Finance.ua
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Роберт Кійосакі назвав найкращий захист від гіперінфляції

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Роберт Кійосакі назвав найкращий захист від гіперінфляції
Роберт Кійосакі назвав найкращий захист від гіперінфляції
Інвестор і автор відомої книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі піддав критиці американський уряд. Водночас підприємець закликав купувати Bitcoin, дорогоцінні метали та зброю, а також вивчити тему гіперінфляції.
Роберт Кійосакі назвав найкращий захист від гіперінфляції
19 листопада 2023 року Кійосакі опублікував пост у соцмережі X (раніше Twitter), де згадав про фінансову кризу в Німеччині в 1921—1923 роках. Німецька гіперінфляція вилилася в ситуацію, за якої ціни зростали вдвічі за 3 дні, а протягом місяця — у тисячу разів.
За словами підприємця, йому хочеться вірити, що уряд не допустить аналогічного розвитку подій у США. При цьому керівництву країни не вистачає кваліфікації, вважає Кійосакі.
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«Лідери нашого уряду є найбільш некомпетентними на світі. Вивчіть гіперінфляцію в Німеччині та Зімбабве і підготуйтеся. Їжа завжди буде цінною, як і зброя, золото, срібло. І все ж я вважаю, що Bitcoin — ваш найкращий захист, оскільки Bitcoin — це народні гроші, а отже, люди контролюють його цінність, а не наші лідери», — заявив Кійосакі.
Підприємець неодноразово закликав інвестувати кошти в Bitcoin. Роберт Кійосакі також передрік зростання курсу Bitcoin до $135 000.
У жовтні бізнесмен різко висловився на адресу людей, які вкладають гроші в акції та облігації у співвідношенні 60/40. Він назвав їх «кораблем дурнів» і заявив, що такі інвестори виявляться головними невдахами у 2024 році.
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