Рівень стресу: з якої причини і як сильно хвилюються офісні працівники в Україні та Європі (інфографіка) — Finance.ua

Рівень стресу: з якої причини і як сильно хвилюються офісні працівники в Україні та Європі (інфографіка) Сьогодні 14:34 — Світ

Рівень стресу: з якої причини і як сильно хвилюються офісні працівники в Україні та Європі (інфографіка)

Більше половини (56%) опитаних офісних працівників у 8 європейських країнах заявляють, що переживали стрес нещодавно. Показник рівня емоційного напруження працівників офісів в Україні, зі зрозумілих причин, ще вищий і складає 78%.

Gradus Research провели крос-культурне дослідження серед офісних працівників в Україні, а також у семи інших європейських країнах із найбільшим оціночним показником ВВП: Німеччині, Франції, Італії, Великобританії, Іспанії, Нідерландах та Польщі, і прослідкували ключові тенденції та відмінності.

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У яких країнах ЄС найбільше стресують працівники

За даними дослідження, найближчими до України за рівнем стресу серед офісних працівників є Польща та Німеччина.

У цих країнах близько двох третіх опитаних декларували нещодавно пережите емоційне напруження (61% та 60% відповідно).

У той же час, респонденти з Іспанії та Нідерландів більш розслаблені та відчували такі емоції менше за інші опитані країни (42%).

Gen Z, Мілленіали чи Gen X — хто більше стресує?

Побутує думка, що із найбільшою кількістю труднощів у своєму житті в силу різних факторів (побудови сім'ї, кар'єри, виховання дітей тощо) стикаються мілленіали.

Проте, за даними дослідження, в більшій мірі стресують офісні працівники з покоління Z — респонденти віком 25−34 роки.

Частка мілленіалів, (опитаних віком 35−44 роки), які відчували сильні негативні емоції, склала близько половини (53%), як і представників покоління Х (51% у віковій групі 45−55 років).

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«Менша стресостійкість молодшої вікової групи може пояснюватися меншим досвідом переживання криз у професійному житті. На відміну від зумерів мілленіали та іксери, наприклад, вже мають за плечима досвід ковіду і переходу на віддалений формат роботи, тому для них виклики воєнного часу і стан невизначеності вже в меншій мірі є стрес-факторами», — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Топ-5 основних факторів, які викликають стрес у офісних працівників

робота;

фінансові питання;

стосунки у сім'ї;

стан власного здоров’я;

соціо-політична ситуація в країні.

Робота й пов’язані з нею питання є першочерговим фактором, який спричиняє емоційне напруження у респондентів в усіх досліджуваних країнах, окрім України — у нас цей показник є другим за поширеністю (38% респондентів), тоді як на перше місце виходить соціо-політична ситуація всередині країни (52% опитаних офісних працівників), що вочевидь пов’язано з викликами війни.

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Респонденти інших держав переживали негативні емоції з аналогічної причини суттєво менше, зокрема 27% — в Німеччині, 19% — у Франції, 12% — в Іспанії та 10% — в Італії.

Для близько третини (34%) офісних працівників фінансові питання спричиняють стрес — і найсуттєвіше це відчувають респонденти з Великобританії (45%).

В Україні цей показник склав 36%, що є середнім значенням серед країн-учасниць дослідження. У Польщі ж кількість опитаних офісних працівників, які стресують через фінансові питання, є найменшою (25%).

Чверть респондентів останнім часом переживали сильні негативні емоції через сімейні питання та стосунки. З-поміж усіх вікових груп, найбільше цим переймалися опитані Gen Z (31%), порівняно з 21% мілленіалів та 20% Gen X.

Стан власного здоров’я є причиною емоційного напруження для 22% опитаних офісних працівників з найбільшим показником у Франції (34%).

Наступними слідують Польща та Україна, в яких число респондентів, які відчувають стрес з цього приводу, є майже ідентичним (25% та 24%, відповідно).

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Загальносвітова соціо-політична ситуація хвилює українських офісних працівників найбільше (31%) з-поміж респондентів з усіх досліджуваних країн.

Наступними слідують Німеччина (27%), Нідерланди (21%), Франція (19%) та Великобританія (19%).

«Вторгнення росії змусило нас адаптуватися до нових умов і відповідним чином розставити пріоритети. Відсутність безпечних умов для життя викликає стрес, але водночас і спонукає економічно-активну частину населення звертати більшу увагу на професійне життя, прагнути до його стабільності. І це гарний знак, що свідчить про своєрідну нормалізацію життя в умовах війни», — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

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