Рівень інфляції в Туреччині сягнув 73,5% — Finance.ua
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Рівень інфляції в Туреччині сягнув 73,5%

Вчора 01:16Світ
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Рівень інфляції в Туреччині сягнув 73,5%Рівень інфляції в Туреччині сягнув 73,5%
Рівень річної інфляції у Туреччині зріс до 73,5% у травні — найвищий показник у країні за останні 24 роки.
Про це йдеться у публікації Politico.
За даними Турецького інституту статистики, опублікованими у п’ятницю, серед найбільш постраждалих секторів — транспорт. У ньому ціни зросли на 107,6% у річному обчисленні.
На другому місці — сектор продуктів харчування, де ціни зросли на 91,6%.
Це найвищий рівень інфляції в Туреччині з 1998 року. Наступного року країна ухвалила комплексну програму дефляції за підтримки МВФ.
Центральний банк Туреччини відмовився підвищувати процентні ставки, незважаючи на інфляцію, та зберігав їх незмінними протягом понад п’яти місяців.
Президент Реджеп Таїп Ердоган особисто виступав проти підвищення ставки, заявляючи, що «ті, хто намагається нав’язати нам зв’язок між базовою ставкою та інфляцією, або неписьменні, або зрадники».
У квітні інфляція в Туреччині досягла майже 70% у порівнянні з цінами квітня 2021 року.
Стрімке зростання вартості життя підігріває невдоволення президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та його партією.
За матеріалами: Українська правда
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