Рішення ЄС про призупинення спрощеного візового режиму для росіян набуло чинності — Finance.ua

Рішення ЄС про призупинення спрощеного візового режиму для росіян набуло чинності Вчора 11:55 — Світ

Рішення ЄС про призупинення спрощеного візового режиму для росіян набуло чинності

З понеділка набуває чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з рф.

Про це пише «Європейська правда».

Громадяни росії більше не зможуть оформлювати візи для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися.

Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.

ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Європейська комісія наразі розглядає питання щодо вже виданих мільйонів віз росіянам.

Економічна Правда За матеріалами:

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