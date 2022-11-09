Рідкісний рожевий діамант Fortune продали на аукціоні за 28,5 млн доларів — Finance.ua

Рідкісний рожевий діамант Fortune продали на аукціоні за 28,5 млн доларів
Рожевий діамант Fortune, винятково рідкісний гігантський дорогоцінний камінь, проданий у вівторок на аукціоні в Женеві приватному азіатському колекціонерові за 28,5 млн доларів, передає AFP.
Він був проданий на аукціоні Magnificent Jewels у готелі des Bergues в рамках Тижня розкоші Christie’s у Женеві.
За даними аукціонного будинку Christie’s, цей дорогоцінний камінь вагою 18,18 карата є найбільшим діамантом грушоподібного ограновування, коли-небудь проданим з молотка.
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Торги, які тривали чотири хвилини, почалися з 17 мільйонів швейцарських франків і були тристоронньою битвою між учасниками торгів по телефону, і переможець зрештою отримав дорогоцінний камінь, збільшивши ставку на півмільйона.
Алмаз був виставлений у Женеві, потім у жовтні вирушив у Нью-Йорк, Шанхай, Тайвань та Сінгапур, після чого повернувся до Швейцарії.
Довідка Finance.ua:
- світовий рекорд рожевого діаманту було встановлено у 2017 році, коли камінь, відомий як CTF Pink Star, продали в Гонконгу за 71,2 мільйона доларів.
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