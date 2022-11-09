Рідкісний рожевий діамант Fortune продали на аукціоні за 28,5 млн доларів — Finance.ua
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Рідкісний рожевий діамант Fortune продали на аукціоні за 28,5 млн доларів

Фондовий ринок
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Рідкісний рожевий діамант Fortune продали на аукціоні за 28,5 млн доларів
Рідкісний рожевий діамант Fortune продали на аукціоні за 28,5 млн доларів
Рожевий діамант Fortune, винятково рідкісний гігантський дорогоцінний камінь, проданий у вівторок на аукціоні в Женеві приватному азіатському колекціонерові за 28,5 млн доларів, передає AFP.
Він був проданий на аукціоні Magnificent Jewels у готелі des Bergues в рамках Тижня розкоші Christie’s у Женеві.
За даними аукціонного будинку Christie’s, цей дорогоцінний камінь вагою 18,18 карата є найбільшим діамантом грушоподібного ограновування, коли-небудь проданим з молотка.
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Торги, які тривали чотири хвилини, почалися з 17 мільйонів швейцарських франків і були тристоронньою битвою між учасниками торгів по телефону, і переможець зрештою отримав дорогоцінний камінь, збільшивши ставку на півмільйона.
Алмаз був виставлений у Женеві, потім у жовтні вирушив у Нью-Йорк, Шанхай, Тайвань та Сінгапур, після чого повернувся до Швейцарії.

Довідка Finance.ua:

  • світовий рекорд рожевого діаманту було встановлено у 2017 році, коли камінь, відомий як CTF Pink Star, продали в Гонконгу за 71,2 мільйона доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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