Річна інфляція в єврозоні у липні сягнула рекордних 8,9% — Finance.ua
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Річна інфляція в єврозоні у липні сягнула рекордних 8,9%

Казна та Політика
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Інфляція у єврозоні у липні сягнула рекордних 8,9% у річному вимірі — базовий показник при цьому також різко зріс.
Про це пише Reuters із посиланням на дані статистичного управління ЄС.
Зазначається, що споживчі ціни в 19 країнах, які використовують євро, у липні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем і на 8,9% у річному обчисленні, що є найвищим показником з моменту введення євро в 1999 році.
Євростат повідомив, що на 4,02% зросла електроенергія та на 2,08% на алкоголь та тютюн.
«Але навіть якщо виключити ці найбільш волатильні компоненти, те, що Європейський центральний банк називає базовою інфляцією та уважно стежить за рішеннями щодо процентних ставок, у липні ціни все одно були на 5,1% вище в річному обчисленні», — пише Reuters.
Цільовий показник ЄЦБ щодо інфляції становить 2%.
Минулого місяця банк розпочав цикл посилення після кількох років надм’якої грошово-кредитної політики, проте ціни на послуги, що створюють понад дві третини ВВП єврозони, зросли в липні на 3,7% у річному обчисленні, додавши 1,6 в.п. до кінцевого результату.
Промислові товари подорожчали на 4,5% порівняно з 12 місяцями раніше, додавши до підсумкової загальної цифри 1,16 п.п.
За матеріалами:
Економічна Правда
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