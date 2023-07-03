Річна інфляція в єврозоні сповільнилася до 5,5% — Finance.ua

Річна інфляція в єврозоні сповільнилася до 5,5% Сьогодні 07:45 — Світ

Річна інфляція в єврозоні сповільнилася до 5,5%

Річна інфляція в 20 країнах єврозони за підсумками червня сповільнилася до 5,5% після 6,1% у травні та 7% у квітні, випливає із попередньої оцінки Євростату.

Зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюн сповільнилося до 11,7% після 12,5% на місяць раніше. Енергоносії при цьому дешевшають другий місяць поспіль, прискоривши зниження: ціни на них опустилися на 5,3% порівняно з падінням на 1,8% у травні. Ціни на неенергетичні промислові товари зросли на 5,5% порівняно з 5,8% у травні, а послуги — на 5,4% порівняно з 5,0% минулого місяця.

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Базова інфляція після двох місяців зниження знову прискорилася, склавши 5,4% після 5,3% у травні.

Серед країн, за якими відомство наводить попередні дані, найбільша інфляція зафіксована у Словаччині (11,3%), Естонії (9,%) та Хорватії (8,3%). Найнижче зростання цін продемонстрували Люксембург (1%), Бельгія та Іспанія (1,6%), а також Греція та Кіпр (2,7%).

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