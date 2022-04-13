Річна інфляція у США вперше за 40 років перевищила 8% — Finance.ua

У порівнянні з лютим ціни в березні зросли на 1,2% — найшвидший стрибок із вересня 2005 року. У лютому місячна інфляція становила 0,8%.
При цьому, річна інфляція у США зросла шостий місяць поспіль. Найбільш різке зростання цін за рік — на флотський мазут (+70,1%), за ним йде бензин (+48%). Вартість їжі (вдома та поза домом) збільшилася на 8,8% у річному вимірі.
Як зазначає Financial Times, нові дані щодо інфляції в США відображають наслідки війни в Україні.
Вторгнення рф в Україну та санкції проти агресора у відповідь порушили поставки російських енергоресурсів на світовий ринок, що, зокрема, призвело до подорожчання в США бензину та інших товарів та продуктів.
Ріст інфляції в США може змусити Федеральну резервну систему (ФРС) активніше посилювати грошово-кредитну політику для боротьби зі зростанням цін, писала раніше FT.