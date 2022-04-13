Річна інфляція у США вперше за 40 років перевищила 8% — Finance.ua

Річна інфляція у США вперше за 40 років перевищила 8%

Вчора 05:42 — Світ

Річна інфляція у США вперше за 40 років перевищила 8%

У березні річна інфляція у США прискорилась до 8,5% із 7,9% у лютому — зростання цін оновив рекорд із січня 1982 року, тобто більш ніж за 40 років.

Про це свідчать дані Міністерства праці США.

У порівнянні з лютим ціни в березні зросли на 1,2% — найшвидший стрибок із вересня 2005 року. У лютому місячна інфляція становила 0,8%.

При цьому, річна інфляція у США зросла шостий місяць поспіль. Найбільш різке зростання цін за рік — на флотський мазут (+70,1%), за ним йде бензин (+48%). Вартість їжі (вдома та поза домом) збільшилася на 8,8% у річному вимірі.

Як зазначає Financial Times, нові дані щодо інфляції в США відображають наслідки війни в Україні.

Вторгнення рф в Україну та санкції проти агресора у відповідь порушили поставки російських енергоресурсів на світовий ринок, що, зокрема, призвело до подорожчання в США бензину та інших товарів та продуктів.

Ріст інфляції в США може змусити Федеральну резервну систему (ФРС) активніше посилювати грошово-кредитну політику для боротьби зі зростанням цін, писала раніше FT.

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