Річна інфляція у США сповільнилась вперше із серпня 2021 року — Finance.ua

Річна інфляція у США сповільнилась вперше із серпня 2021 року

Вчора 10:15

У квітні інфляція у США знизилася вперше з минулого літа — до 8,3% у річному вимірі.

Про це свідчать дані Міністерства торгівлі США.

При цьому, зростання цін у квітні становило 0,3% порівняно з березнем.

Зазначається, що найбільший внесок в інфляцію зробило подорожчання житла, продовольства, авіаперельотів та транспорту. У річному вимірі зростання цін на товари за винятком продуктів харчування та енергії становило 6,2%.

Також у квітні зросли ціни на медичне обслуговування, відпочинок та предмети домашнього вжитку. Ціни на бензин впали на 6,1% за місяць, компенсувавши зростання індексів цін на газ та електроенергію.

А вартість енергоносіїв зросла на 30,3% у річному вимірі, продовольства — на 9,4% (рекордне значення з 1981 року).

Темпи зростання інфляції в США збільшувалися з вересня 2021 року після того, як сповільнилися у серпні, а з листопада 2021 року інфляція в країні щомісяця оновлювала максимальний показник з 1982 року.

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