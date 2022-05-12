Річна інфляція у США сповільнилась вперше із серпня 2021 року — Finance.ua
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Річна інфляція у США сповільнилась вперше із серпня 2021 року

Вчора 10:15
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У квітні інфляція у США знизилася вперше з минулого літа — до 8,3% у річному вимірі.
Про це свідчать дані Міністерства торгівлі США.
При цьому, зростання цін у квітні становило 0,3% порівняно з березнем.
Зазначається, що найбільший внесок в інфляцію зробило подорожчання житла, продовольства, авіаперельотів та транспорту. У річному вимірі зростання цін на товари за винятком продуктів харчування та енергії становило 6,2%.
Також у квітні зросли ціни на медичне обслуговування, відпочинок та предмети домашнього вжитку. Ціни на бензин впали на 6,1% за місяць, компенсувавши зростання індексів цін на газ та електроенергію.
А вартість енергоносіїв зросла на 30,3% у річному вимірі, продовольства — на 9,4% (рекордне значення з 1981 року).
Темпи зростання інфляції в США збільшувалися з вересня 2021 року після того, як сповільнилися у серпні, а з листопада 2021 року інфляція в країні щомісяця оновлювала максимальний показник з 1982 року.
За матеріалами: Економічна Правда
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