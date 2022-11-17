Річна інфляція у Британії зросла до рекордних з 1981 року 11,1% — Finance.ua
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Річна інфляція у Британії зросла до рекордних з 1981 року 11,1%

Світ
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Річна інфляція у Британії зросла до рекордних з 1981 року 11,1%
Річна інфляція у Британії зросла до рекордних з 1981 року 11,1%
У жовтні споживчі ціни у Британії зросли на 11,1% у річному вираженні, що є найвищим показником з жовтня 1981 року і значним стрибком з 10,1% у вересні.
Про це пише Reuters з посиланням на дані Управління національної статистики Британії (ONS).
Економісти, опитані Reuters, прогнозували, що рівень інфляції зросте до 10.7%.
ONS заявив, що інфляція зросла б приблизно до 13,8% у жовтні, якби уряд не втрутився, щоб обмежити ціну на рахунки за електроенергію для домогосподарств до 2,500 фунтів на рік в середньому.
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За даними ONS, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зростали найшвидшими темпами з 1977 року, що найбільше вдарило по найбідніших верствах населення.
У відповідь на ці дані міністр фінансів Хант, який повинен представити новий бюджет в четвер, сказав, що для боротьби зі зростанням цін потрібні «жорсткі, але необхідні» рішення.
«Наш обов’язок — допомогти Банку Англії в його місії по поверненню інфляції до цільового рівня, відповідально ставлячись до фінансів країни», — сказав Хант.
В ONS заявили, що домогосподарства з низьким рівнем доходу стикаються з більшим ударом від інфляції, ніж найбагатші, оскільки енергія та продукти харчування займають більшу частку їхніх витрат.
За матеріалами:
Економічна Правда
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