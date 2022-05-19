Річна інфляція Канади сягнула рекорду з 1991 року — Finance.ua
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Річна інфляція Канади сягнула рекорду з 1991 року

Вчора 22:11Світ
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Річна інфляція в Канаді досягла рівня 6,8%, це рекорд з 1991 року.
Про це свідчать дані Статистичного бюро Канади.
«У квітні канадці платили на 9,7% більше за продовольство у магазинах, ніж у квітні 2021-го. Це здорожчання, що вже п’ять місяців поспіль перевищує 5%, було найбільшим зростанням з вересня 1981-го року», — заявили у Статистичному бюро.
Зазначається, що російське вторгнення до України продовжує впливати на ціни на енергію, ресурси та, особливо, харчові продукти. Чи не найбільше зростання показало пальне, яке за рік виросло у ціні на 36,3%.
Прикметно, що Канада уже кілька місяців поспіль фіксує рекордну інфляцію, тому питання зниження цін виходить на перше місце серед внутрішніх політичних пріоритетів країни.
Нагадаємо, річна інфляція у Франції у квітні прискорилась до 4,8%. Це рекордний рівень з листопада 1985 року.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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