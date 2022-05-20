рф все ще не заплатила за транзит газу: Вітренко допустив новий арбітраж між «Газпромом» та «Нафтогазом» — Finance.ua

рф все ще не заплатила за транзит газу: Вітренко допустив новий арбітраж між «Газпромом» та «Нафтогазом»

Вчора 19:37 — Енергетика

НАК «Нафтогаз України» все ще не отримав платіж від російського монополіста «Газпром» за транзит газу в Європу наступного місяця. Як заявив голова держкомпанії Юрій Вітренко, «Нафтогаз» має намір звернутися до арбітражу.

«Вони повільно платять (транзитні збори. — Ред.) за наступний місяць. Ми ще не отримали гроші за місяць. Тож, схоже, у нас буде новий арбітраж між «Газпромом» та «Нафтогазом», — розповів Вітренко в ефірі Sky News 20 травня.

Він також зазначив, що скорочення транзиту газу через Україну — провина не України, а рф. «Це не ми зупинили транзит... очевидно, вони грають у ці ігри тому, що приблизно в той же час вони припинили постачання в Польщу. Раніше вони хотіли, щоб Польща та Болгарія платили в рублях, хоча це суперечить правилам», — сказав глава «Нафтогазу».

Також він прокоментував відключення двох країн ЄС від постачання палива і заявив, що рф задоволена високими цінами на газ. «Польща і Болгарія не такі важливі для „Газпрому“, умовно кажучи, це не їхні основні клієнти. Вони (росія. — Ред.) заробляють набагато більше від таких клієнтів, як Німеччина, як Італія, наприклад. Вони більш ніж задоволені деякими рекордно високими цінами на природний газ. Вони заробляють набагато більше, ніж раніше, тому, навіть якщо відправляють менше газу в Європу, ціна зростає через обмежену пропозицію», — підсумував Вітренко.

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