рф та Іран побудують залізничний коридор, який конкуруватиме з Суецьким каналом — Finance.ua

рф та Іран побудують залізничний коридор, який конкуруватиме з Суецьким каналом Сьогодні 20:20 — Світ

Країна-агресор рф та Іран 17 травня підписали угоду про будівництво залізничного коридору, який конкуруватиме з Суецьким каналом як основний світовий торговельний шлях.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що лідер рф володимир путін і його іранський колега Ебрагім Раісі через відеозв'язок спостерігали за підписанням угоди про фінансування та будівництво іранської залізничної лінії.

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Залізниця Рашт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з'єднання Індії, Ірану, росії, Азербайджану та інших країн залізницею та морем — маршрут, який, за словами російської сторони, може конкурувати із Суецьким каналом як основний світовий торговий шлях.

Крім того, 162-кілометрова залізниця вздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з'єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.

Як заявив лідер Ірану, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном і москвою.

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Зауважимо, співпраця між росією та Іраном активізувалася після того, як рф потрапила під західні санкції через агресію в Україні.

В обмін на іранські дрони росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.

Тегеран також погодився надати москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

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