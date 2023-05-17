рф та Іран побудують залізничний коридор, який конкуруватиме з Суецьким каналом — Finance.ua
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рф та Іран побудують залізничний коридор, який конкуруватиме з Суецьким каналом

Світ
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Країна-агресор рф та Іран 17 травня підписали угоду про будівництво залізничного коридору, який конкуруватиме з Суецьким каналом як основний світовий торговельний шлях.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що лідер рф володимир путін і його іранський колега Ебрагім Раісі через відеозв'язок спостерігали за підписанням угоди про фінансування та будівництво іранської залізничної лінії.
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Залізниця Рашт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з'єднання Індії, Ірану, росії, Азербайджану та інших країн залізницею та морем — маршрут, який, за словами російської сторони, може конкурувати із Суецьким каналом як основний світовий торговий шлях.
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Крім того, 162-кілометрова залізниця вздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з'єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.
Як заявив лідер Ірану, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном і москвою.
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Зауважимо, співпраця між росією та Іраном активізувалася після того, як рф потрапила під західні санкції через агресію в Україні.
В обмін на іранські дрони росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.
Тегеран також погодився надати москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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