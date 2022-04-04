рф примусово утримала з Google $10 млн. Їх передадуть на “спецоперацію” - ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

рф примусово утримала з Google $10 млн. Їх передадуть на “спецоперацію” - ЗМІ

Вчора 11:12Фондовий ринок
2652
російське видання TJ опублікувало новину про рішення суду між російським представництвом Google та каналом «Царьград». Останній стверджує, що отримав 1 млрд рублів ($10 млн).
Що про це відомо:
  • у 2020 році «Царьград» подав до суду на Google в рф через блокування його каналу на YouTube. Причина блокування — власник каналу Костянтин Малофєєв знаходиться під американськими санкціями. Суд, хто б міг такого очікувати, став на сторону не Google;
  • згідно рішенням суду, Google в рф повинен був відновити канал за 5 днів і виплатити 100 тис. рублів штрафу. Пеня — подвоєння штрафу за кожний день невиконання рішення аж до досягнення позначки у 1 млрд рублів;
  • тепер, як стверджують у «Царьград», суд примусова утримав з Google в рф цей 1 млрд рублів, знявши кошти з заблокованого раніше рахунку компанії в росії.
Ключовим є те, що згідно з заявами «Царьград», кошти фактично зароблені компанією Google будуть передані на фінансування, як кажуть в рф, «спеціальної військової операції» — тобто війни в Україні. За $10 млн можна купити, наприклад, чотири танки.
Компанія Google поки ніяк не коментує цю інформацію, незважаючи на всю серйозність заяв з російської сторони. Більш того, в рф продовжують працювати сервіси компанії, незважаючи на те, що фінанси Google використали (або використають) для фінансування війни.
До слова, як кажуть джерела Bloomberg, команда Google вивозить з рф своїх співробітників, побоюючись тиску зі сторони влади.
За матеріалами: ain.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.