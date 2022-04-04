рф примусово утримала з Google $10 млн. Їх передадуть на “спецоперацію” - ЗМІ — Finance.ua

рф примусово утримала з Google $10 млн. Їх передадуть на “спецоперацію” - ЗМІ

Вчора 11:12 — Фондовий ринок

російське видання TJ опублікувало новину про рішення суду між російським представництвом Google та каналом «Царьград». Останній стверджує, що отримав 1 млрд рублів ($10 млн).

Що про це відомо:

у 2020 році «Царьград» подав до суду на Google в рф через блокування його каналу на YouTube. Причина блокування — власник каналу Костянтин Малофєєв знаходиться під американськими санкціями. Суд, хто б міг такого очікувати, став на сторону не Google;

згідно рішенням суду, Google в рф повинен був відновити канал за 5 днів і виплатити 100 тис. рублів штрафу. Пеня — подвоєння штрафу за кожний день невиконання рішення аж до досягнення позначки у 1 млрд рублів;

тепер, як стверджують у «Царьград», суд примусова утримав з Google в рф цей 1 млрд рублів, знявши кошти з заблокованого раніше рахунку компанії в росії.

Ключовим є те, що згідно з заявами «Царьград», кошти фактично зароблені компанією Google будуть передані на фінансування, як кажуть в рф, «спеціальної військової операції» — тобто війни в Україні. За $10 млн можна купити, наприклад, чотири танки.

Компанія Google поки ніяк не коментує цю інформацію, незважаючи на всю серйозність заяв з російської сторони. Більш того, в рф продовжують працювати сервіси компанії, незважаючи на те, що фінанси Google використали (або використають) для фінансування війни.

До слова, як кажуть джерела Bloomberg, команда Google вивозить з рф своїх співробітників, побоюючись тиску зі сторони влади.

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