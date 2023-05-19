рф погодилася відновити інспекції суден, що йдуть до двох одеських портів — Finance.ua
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рф погодилася відновити інспекції суден, що йдуть до двох одеських портів

Казна та Політика
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Після пролонгації дії Зернової ініціативи рф погодилася відновити вхідні інспекції лише для двох з трьох одеських портів, пише ukragroconsult.com.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.
«Станом на ранок 19 травня стало відомо, що росія погодилася відновити інспекції вхідного флоту до портів «Одеса» та «Чорноморськ», але відмовилася інспектувати судна, що прямують на порт «Південний», — сказав він.
Інспекції суден на проходження до україснтьких портів було зупинено з 7 травня через позицію російської делегації у Спільному координаційному центрі (СКЦ).
За матеріалами:
Finance.ua
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