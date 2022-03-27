рф планує використовувати гривню на територіях ОРДЛО — Finance.ua

рф планує використовувати гривню на територіях ОРДЛО

Вчора 18:33 — Казна та Політика

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує інформацію про плани рф використовувати гривню на територіях ОРДЛО.

Про це йдеться у повідомленні Центру у Telegram.

«Це не чергова маніпуляція від так званої ДНР і рф а виявлення їхньої економічної катастрофи через санкції», — зазначили у повідомленні.

Відповідно до окупаційного плану, за 7-10 днів «влада» ОРДО планувала завезти рубль і здійснити обмін.

Але для такої операції потрібно як мінімум 1,5 млрд рублів, а грошей рф не має навіть на виплату заробітної плати солдатам окупантів, пояснили фахівці.

«Після консультації з російським мінфіном було вирішено використовувати гривні на всій території ОРДЛО, крім цього, інша мета — поступове вилучення у населення гривневої маси», — розповіли у Центрі протидії дезінформації.

За даними Центру, населення тимчасово захоплених населених пунктів категорично відмовляється від рублів і проявляє максимальний спротив окупантам.

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