рф планує використовувати гривню на територіях ОРДЛО — Finance.ua
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рф планує використовувати гривню на територіях ОРДЛО

Вчора 18:33Казна та Політика
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Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує інформацію про плани рф використовувати гривню на територіях ОРДЛО.
Про це йдеться у повідомленні Центру у Telegram.
«Це не чергова маніпуляція від так званої ДНР і рф а виявлення їхньої економічної катастрофи через санкції», — зазначили у повідомленні.
Відповідно до окупаційного плану, за 7-10 днів «влада» ОРДО планувала завезти рубль і здійснити обмін.
Але для такої операції потрібно як мінімум 1,5 млрд рублів, а грошей рф не має навіть на виплату заробітної плати солдатам окупантів, пояснили фахівці.
«Після консультації з російським мінфіном було вирішено використовувати гривні на всій території ОРДЛО, крім цього, інша мета — поступове вилучення у населення гривневої маси», — розповіли у Центрі протидії дезінформації.
За даними Центру, населення тимчасово захоплених населених пунктів категорично відмовляється від рублів і проявляє максимальний спротив окупантам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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