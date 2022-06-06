рф намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки — New York Times — Finance.ua

Сполучені Штати Америки у травні надіслали сповіщення 14 країнам, переважно африканським. Вони сповістили, що рф виводить з портів вантажні судна з зерном. Вони курсували між Керченською протокою, яка розділяє Крим і росію, та портами Середземномор’я.
Російські судна відключали транспондери при перетині Середземного моря. У такий спосіб вони приховували кінцевий пункт призначення. Їхні судна заходили до портів Туреччини і Сирії. Американський політик на умовах анонімности зазначив, що ймовірно рф продає товар з великою знижкою.
Країни Африки наразі постали перед вибором: скористатися воєнними злочинами чи не покупати пшеницю, коли вони на межі голоду. Україна заявляла, що росіяни викрали близько 500 000 тонн пшениці на суму $100 000 млн. Зерно перевозили з Криму, зокрема підсанкційними суднами.
Голова Африканського Союзу, президент Сенегалу Макі Салл зустрічався з володимиром путіним. Минулої п’ятниці вони обговорювали постачання зерна.
Головний секретар МЗС Кенії Мачарія Камау публічно заперечив отримання попереджувального сповіщення з США. Він назвав такий хід пропагандистським. Своєю чергою речниця МЗС Танзанії МіндіКасіга заявила, що їхня позиція залишається нейтральною.