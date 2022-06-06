рф намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки — New York Times — Finance.ua

рф намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки — New York Times

Вчора 11:00 — Казна та Політика

Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.

Про це повідомило американське видання The New York Times

Сполучені Штати Америки у травні надіслали сповіщення 14 країнам, переважно африканським. Вони сповістили, що рф виводить з портів вантажні судна з зерном. Вони курсували між Керченською протокою, яка розділяє Крим і росію, та портами Середземномор’я.

Російські судна відключали транспондери при перетині Середземного моря. У такий спосіб вони приховували кінцевий пункт призначення. Їхні судна заходили до портів Туреччини і Сирії. Американський політик на умовах анонімности зазначив, що ймовірно рф продає товар з великою знижкою.

Країни Африки наразі постали перед вибором: скористатися воєнними злочинами чи не покупати пшеницю, коли вони на межі голоду. Україна заявляла, що росіяни викрали близько 500 000 тонн пшениці на суму $100 000 млн. Зерно перевозили з Криму, зокрема підсанкційними суднами.

Голова Африканського Союзу, президент Сенегалу Макі Салл зустрічався з володимиром путіним. Минулої п’ятниці вони обговорювали постачання зерна.

Головний секретар МЗС Кенії Мачарія Камау публічно заперечив отримання попереджувального сповіщення з США. Він назвав такий хід пропагандистським. Своєю чергою речниця МЗС Танзанії Мінді Касіга заявила, що їхня позиція залишається нейтральною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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