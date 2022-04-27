рф може втратити 6 млрд доларів через торговельне ембарго з Україною – Опендатабот — Finance.ua

рф може втратити 6 млрд доларів через торговельне ембарго з Україною – Опендатабот

Вчора 16:46 — Світ

Припинення торговельних відносин, ініційоване українським урядом на початку квітня, коштуватиме росії близько 6 млрд доларів щороку.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Нагадаємо, на початку квітня Уряд прийняв закон про введення ембарго на торгівлю з рф. У той же час, за останні роки Україна скоротила долю рф в імпорті більш ніж удвічі: з 17% до 7%.

opendatabot.ua

У топі товарів, що імпортують з рф, опинились паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.

opendatabot.ua

Назар Чернявський, СЕО Sayenko Kharenko, вважає, що під дію постанови потрапляють лише товари, завезені у режимі імпорту. На його думку, ембарго не поширюється на послуги чи права інтелектуальної власності — зокрема, IT чи SAAS продукти.

«Якщо говорити про якийсь теоретичний підхід визначення походження в контексті послуг в ІТ, я би виходив з фінансового принципу — куди йдуть гроші. Якщо кошти сплачуються компанії, яка зареєстрована в країні-агресорі, і там частина з них потрапляє до бюджету у вигляді податків, або якщо бенефіціарні власники такої компанії є резидентами такої держави і сплатять там податки з отриманих дивідендів, то це має бути підставою, щоб відмовитись від цих послуг», — коментує адвокат

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.