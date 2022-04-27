рф може втратити 6 млрд доларів через торговельне ембарго з Україною – Опендатабот — Finance.ua
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рф може втратити 6 млрд доларів через торговельне ембарго з Україною – Опендатабот

Вчора 16:46Світ
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Припинення торговельних відносин, ініційоване українським урядом на початку квітня, коштуватиме росії близько 6 млрд доларів щороку.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Нагадаємо, на початку квітня Уряд прийняв закон про введення ембарго на торгівлю з рф. У той же час, за останні роки Україна скоротила долю рф в імпорті більш ніж удвічі: з 17% до 7%.
рф може втратити 6 млрд доларів через торговельне ембарго з Україною – Опендатаботopendatabot.ua
У топі товарів, що імпортують з рф, опинились паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.
рф може втратити 6 млрд доларів через торговельне ембарго з Україною – Опендатаботopendatabot.ua
Назар Чернявський, СЕО Sayenko Kharenko, вважає, що під дію постанови потрапляють лише товари, завезені у режимі імпорту. На його думку, ембарго не поширюється на послуги чи права інтелектуальної власності — зокрема, IT чи SAAS продукти.
«Якщо говорити про якийсь теоретичний підхід визначення походження в контексті послуг в ІТ, я би виходив з фінансового принципу — куди йдуть гроші. Якщо кошти сплачуються компанії, яка зареєстрована в країні-агресорі, і там частина з них потрапляє до бюджету у вигляді податків, або якщо бенефіціарні власники такої компанії є резидентами такої держави і сплатять там податки з отриманих дивідендів, то це має бути підставою, щоб відмовитись від цих послуг», — коментує адвокат

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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