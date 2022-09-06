рф і Китай переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані — Finance.ua
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рф і Китай переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані

Енергетика
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рф і Китай переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані
рф і Китай переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані
російський «Газпром» і китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) переводять оплату за поставки газопроводом «Сила Сибіру» в рублі та юані.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на пресреліз «Газпрому».
Зазначається, що домовленість про це досягнули на зустрічі глави «Газпрому» Олексія Міллера та голови ради директорів CNPC Дая Хоуляна, яка пройшла у режимі відео-конференц-зв’язку у рамках Східного економічного форуму.
Згідно з пресрелізом «Газпрому», під час зустрічі підписали додаткові угоди до довгострокового договору купівлі-продажу газу за «східним» маршрутом (газопроводом «Сила Сибіру»).
«Зокрема, зафіксовано перехід на здійснення розрахунків за постачання російського газу до Китаю в національних валютах країн — рублях і юанях», — заявили в компанії.
У «Газпромі» назвали новий механізм оплати «взаємовигідним, своєчасним, надійним та практичним рішенням».
Міллер додав, що це спростить проведення розрахунків і дасть додатковий імпульс розвитку економік росії і КНР.
Видання нагадує, що у лютому «Газпром» та CNPC уклали другий довгостроковий договір про постачання природного газу до Китаю. Після виходу проєкту на повну потужність обсяг поставок газу «далекосхідним» маршрутом має збільшитися на 10 млрд куб. м на рік і разом досягне 48 млрд куб. м на рік з урахуванням постачання газопроводом «Сила Сибіру».
У травні «Газпром» заявляв, що експорт газу до Китаю з початку року зріс майже на 60%. У липні та серпні російська компанія також заявляла, що постачання до КНР продовжують збільшуватися.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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